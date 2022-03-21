NBA'de Alperen Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarıştı. Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajıyla birlik vurgusu yaptı.