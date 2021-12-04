Spor Necati Ateş, Cüneyt Çakır ile arasında geçen penaltı konuşmasını anlattı
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Necati Ateş, Cüneyt Çakır ile arasında geçen 'penaltı' konuşmasını anlattı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, penaltı pozisyonuyla ilgili Cüneyt Çakır ile konuştuğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Necati Ateş, Cüneyt Çakır ile arasında geçen penaltı konuşmasını anlattı
Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Selçuk İnan ve Necati Ateş takımın başında yer alıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşılaştı. Mücadele İzmir ekibinin son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-2 sona erdi. Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Selçuk İnan ile birlikte takımın başında yer alan Necati Ateş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Talihsiz bir gol yedik"

"Oyuna kötü başladık, kabul etmek lazım. Ama sonra gerçekten oyunun hakimi olduk. Diğer tarafa yıktık oyunu ve Altay'ı baskı altına aldık. Sonra beraberliği yakaladık. Çok şut attık, baskı kurduk. 2-1'i yakaladık ama talihsiz bir penaltıyla 2-2 bitti."

"Galatasaraylılar umudunu yitirmesin"

"Ülkede geçmişte birçok örnek var. Ciddi puan farkları kapatılıp şampiyon olundu. Biz oyunu oynuyoruz. Geçen hafta santrforlarınız gol atamıyor dediler, işte bu hafta attılar. Bir pozisyon her şeyi değiştirebiliyor. Çok fazla maç var daha. 8'de 8 başladığımız zamanlar oldu. Galatasaraylılar umudunu yitirmesin"

  • "Cüneyt Çakır, 'Kurallar değişti' dedi"
  • "Herkese göre değişiyor penaltı. Bize göre de değişiyor. Top vücuttan sekti, hocaya söyledik, Cüneyt Hoca 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiğinde farklı yorumlanıyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması ciddi anlamda bizi yoruyor. Kazanabilecek bir oyun oynadık ama olmadı. Bazı topları da içeri atmak gerekiyor, bu da bir gerçek."

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