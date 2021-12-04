Spor Rıdvan Dilmen tartışma çıkartan pozisyon hakkında konuştu Penaltı kararı doğru mu?
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen tartışma çıkartan pozisyon hakkında konuştu: Penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikasında İzmir ekibinin kazandığı penaltı hakkında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen tartışma çıkartan pozisyon hakkında konuştu: Penaltı kararı doğru mu?
Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın çok kötü bir karşılaşma yönettiğini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon, tartışmalara neden oldu.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda yaşanan pozisyonda, top Berkan Kutlu'nun eline temas etti. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verirken daha sonra VAR uyarısıyla tekrarını izlediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Bamba, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

  • "Kesinlikle penaltı değil"
  • Mücadele sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın berbat bir maç yönettiğini söyledi. Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Dilmen, "Cüneyt Çakır maçın önüne geçti. Berbat bir maç yönetimi vardı. VAR yönetimi de aynı şekilde. Benim futbol görüşüme göre asla penaltı değil. Yakından, uzaktan alakası yok. Gördüğümüz açılardan bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu tribünleri tek tek dolaştı
SPOR
Galatasaraylı futbolcu tribünleri tek tek dolaştı

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı
SPOR
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı


Asgari ücretle birlikte artacak

Asgari ücretle birlikte artacak

İşsizlik maaşı 3 bin 692 TL'ye çıkabilir.
Galatasaray ligi unuttu

Galatasaray ligi unuttu

​Sarı kırmızılılar ligde 4 haftadır kazanamıyor.
YouTuber Başak Kablan başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil politik ve cinsiyetçi

​4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu.
8'de 8

8'de 8

​Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.