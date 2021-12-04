Rıdvan Dilmen tartışma çıkartan pozisyon hakkında konuştu: Penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon, tartışmalara neden oldu.
83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda yaşanan pozisyonda, top Berkan Kutlu'nun eline temas etti. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verirken daha sonra VAR uyarısıyla tekrarını izlediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Bamba, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.
- "Kesinlikle penaltı değil"
- Mücadele sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın berbat bir maç yönettiğini söyledi. Penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Dilmen, "Cüneyt Çakır maçın önüne geçti. Berbat bir maç yönetimi vardı. VAR yönetimi de aynı şekilde. Benim futbol görüşüme göre asla penaltı değil. Yakından, uzaktan alakası yok. Gördüğümüz açılardan bu şekilde" ifadelerini kullandı.