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Nigel Hayes-Davis: Burası benim evim

Nigel Hayes-Davis: Burası benim evim

16:2112/05/2025, Pazartesi
DHA
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Nigel Hayes-Davis, uzun forvet pozisyonunda oynuyor.
Nigel Hayes-Davis, uzun forvet pozisyonunda oynuyor.

Fenerbahçe Beko formasını terleten Nigel Hayes-Davis, "Burası evim ve ben evimdeyim. Türkiye Ligi maçına ve Abu Dabi’de oynayacağımız maçlardaki hedeflerime odaklıyım" dedi.

Fenerbahçe Beko, Final-Four öncesi medya günü düzenlendi. Medya gününde sarı-lacivertli formayı giyen Nigel Hayes-Davis basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hayes-Davis, "Hedefimiz Final-Four’du. Abu Dabi’ye sağlıklı şekilde gitmek istiyoruz" dedi.


Taraftarların 'kahraman' benzetmesi yapması hakkında tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos maçı olacak. Bu şekilde düşünerek maça gitmemiz gerek. Başantrenörümüz de aynı şeyi söylüyor. Kahraman gibi değil takım olarak gideceğiz ve bu takım oyunu" ifadelerini kullandı.


NBA hakkında sorulan soruya da Nigel Hayes-Davis, "Son birkaç yıldır aynı şekilde cevap veriyorum. Burası evim ve ben evimdeyim. Türkiye Ligi maçına ve Abu Dabi’de oynayacağımız maçlardaki hedeflerime odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.


Nigel Hayes-Davis, Final-Four maçı için ribauntların ve kazanılan topların galibiyet için etkili olacağına inandığını söyledi.




#Fenerbahçe Beko
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