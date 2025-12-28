Yeni Şafak
Nijerya Tunus'u 3-2 geçti! Osimhen ve Ndidi gol attı | İZLE

09:0528/12/2025, Pazar
AA
Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) C Grubu maçında, Nijerya ile Tunus takımları Fez kentindeki Fez Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Victor Osimhen, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nijerya, Tunus'la karşı karşıya geldiği mücadeleyi Osimhen, Ndidi ve Lookman'ın golleriyle 3-2 kazandı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) C Grubu'nda iki maç oynandı.


Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci haftasında Nijerya ile Tunus, Fes Stadı'nda karşılaştı.


Nijerya, maçın 44. dakikasında Victor Osimhen, 50. dakikasında Wilfred Ndidi ve 67. dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Tunus'un golleri ise 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi'nin attığı penaltıdan geldi.


Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Nijerya, son 16 turuna kaldı. Tunus, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Tanzanya 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Uganda ise son sırada bulunuyor.


