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Spor

N'Koudou'nun yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Damac, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna kattı.

10:32 . 15/08/2023 Salı
AA
N'Koudou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 maçta 21 gol atıp 9 asist kaydetti.

N'Koudou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 maçta 21 gol atıp 9 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.


Damac Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.





#Georges-Kevin N'Koudou
#Damac
#Suudi Arabistan
#Beşiktaş
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