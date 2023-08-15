N'Koudou'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

Damac Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.