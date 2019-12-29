Nuri Albayrak: Hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır

Trabzonspor eski Başkanı Nuri Albayrak, Kayserispor maçı öncesinde Haber61’e açıklamalarda bulundu.

Video Yardımcı Hakem’e rağmen hakemlerin etkisini devam ettirdiğini belirten Albayrak, “Bütün maçlar zor. Geçen hafta Beşiktaş’a bir ufak yanlış yapıldı. bu hafta onun faturasını karşı takıma kestiler. Onun için VAR’a rağmen hakemlerin etkisi devam ediyor. Yüzde 99 bu hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır. İstedikleri gibi istedikleri tarafı kazandırıyorlar. Bu işin içinde kumar ve büyük rantlar olduğu için insanları zapt etmek zor” ifadelerini kullandı.

Bunlar mafya Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlarken bordo-mavili kulübün eski başkanlardan Nuri Albayrak, Haber61 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Albayrak “Ben bu zihniyetin değişeceğine inanmıyorum. Bunlar mafya” sözlerini kullandı. Nuri Albayrak “Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor- Sivasspor maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi” ifadelerini kullandı.YABANCI HAKEME İYİ BAKARIM“Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) önemli değil” diyen Nuri Albayrak “Önemli olan dürüstlük. Burada başka bir düzen var, çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Yabancı hakemlere daha iyi bakarım. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yürütüyorlar ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor” diyerek sözlerini noktaladı.Abdulkadir Parmak kırmızıyla döndüTrabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Alanya maçıyla geri döndü. Genç futbolcu 25. dakikada kariyerinin ilk kırmızı kartını görürken, maç sonrası “Taraftarlarımız ve arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çok şükür kazandık, ekstra eforla galibiyeti getiren arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık” dedi.Fırtına koptu