Nwakaeme'nin kaçırdığı pozisyon kupa maçına damga vurdu

Trabzonspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Anthony Nwakaeme, Ümraniyespor maçında inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Nijeryalı oyuncu kaçan gol pozisyonundan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Müsabakanın 83. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği top kaleci Burak Öğür'ü de geçti. Arka direğe hareketlenen Nwakaeme, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Skor 2-1 iken kaçan bu gol pozisyonu teknik direktör Ünal Karaman'ın da tepkisini çekti. Saha kenarında oldukça sinirlenen tecrübeli teknik adam oyuncularını tekrar maça motive etmek için yoğun çaba sarf etti.

Anthony Nwakaeme bu pozisyonda golü atmış olsa skor 2-2'ye gelecek ve Trabzonspor için turu getiren sonuç alınmış olacaktı.