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Spor

Okan Buruk 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Haber Merkezi
15:30 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okan Buruk sezonu Galatasaray ile zirvede tamamladı.

Okan Buruk sezonu Galatasaray ile zirvede tamamladı.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.


Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.


Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu.






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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