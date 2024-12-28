Okan Buruk rekorlara doymuyor

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2024'te birçok rekora imza attı. Son 2 sezonda 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşayan sarıkırmızılılar, deneyimli teknik adamla 2024 yılında tarihe geçen başarılar yaşadı. 2023-24 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. İlk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü ve 90 maçla ligde bir takım ile 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Galatasaray, geçen sezon 38 maçın 33’ünü kazanarak Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım oldu. Yine 21 iç saha galibiyetiyle rekor da kırıldı. Buruk, dış sahada aldığı 16 zaferle 2024 yılında deplasmanda seri galibiyet rekorunun sahibi oldu. Galatasaray, başarılı teknik adamın yönetiminde geçen sezon Süper Lig tarihinde 17 galibiyetle üst üste en fazla maç kazanan takım ünvanının da sahibi oldu. Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı ve bu turnuvada en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam oldu.