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Spor

Okan Buruk: Şampiyonluğa odaklandık

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

21:48 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

''Bu rekorları kıracak olan Galatasaray kulubü''

  • "Bu rekorları kıracak olan oyuncu grubumuz var. Bu rekorları kıracak olan Galatasaray kulübü. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası."

''Galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e hediye ediyoruz''

  • "Bu galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e hediye ediyoruz. Bize göre çok ağır ceza aldı. Burası onun memleketi. Gelemedi. Bu galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz."

''Hedefimiz şampiyon olmak''

  • "Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak. Şampiyonluğa odaklandık. Rekorları kırıyoruz.

''Seferovic ve Patrick van Aanholt'a uygun takımlar bulabilirsek oraya göndereceğiz.''

  • ''Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a uygun takımlar bulabilirsek oraya göndereceğiz. Bizimle şuan birlikte antrenmana çıkıyorlar.''

#Okan Buruk
#Galatasaray
#transfer
2 saat önce
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Okan Buruk: Şampiyonluğa odaklandık
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