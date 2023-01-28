Okan Buruk: Şampiyonluğa odaklandık

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.
21:48 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.
''Bu rekorları kıracak olan Galatasaray kulubü''
"Bu rekorları kıracak olan oyuncu grubumuz var. Bu rekorları kıracak olan Galatasaray kulübü. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası."
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