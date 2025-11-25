Okan Buruk Union SG yenilgisi sonrası sitem etti: "Bize büyük fatura oldu"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu ve 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.





Yenilginin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.





Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'Maç içinde hatalar yaptık'

"Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Ok mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı."

'İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var'

"Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Bunu gördük açıkçası. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum."

'Zamanlaması çok kötü'

"Eren Elmalı'nın cezası çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis. Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için."





'Büyük fatura oldu'

"Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata. Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."

'Şanssız bir dönemden geçiyoruz'

"Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adalesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor."















