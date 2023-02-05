Okan Buruk: Zaniolo'yu kadromda görmek isterim

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.

''Maça hakim olan taraf bizdik''

"Bu kadar önemli bir maça göre hücum istatistiklerimiz yüksek. Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik ve hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum."

Taraftar mesajı

Okan Buruk taraftar için ise, "Bugün bu stadyum 100 bin kişi olsaydı, 100 bin kişi gelirdi." açıklamasında bulundu.

''Oyuncularıma teşekkür ediyorum''

''Geriye düşüp kazandığımız maçlar, takımımızın ruhunu ve inancını gösteriyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu soğukta gelip bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. ''

Zaniolo açıklaması

Okan Buruk, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum." dedi.











