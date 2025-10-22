Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan Bodo galibiyeti sonrası protesto açıklaması: Taraftarlara çağrı yaptı

Okan Buruk'tan Bodo galibiyeti sonrası protesto açıklaması: Taraftarlara çağrı yaptı

22:2622/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Barış Alper'in tribünler tarafından protesto edilmesi hakkında konuşan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.


Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un Bodo/Glimt galibiyeti sonrası açıklamaları şu şekilde;
'Daha çok gol bulabilirdik'

"Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik."


'Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün'

"İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün."


'Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde'

"Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim."


'Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim'

"Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim."





#Okan Buruk
#Galatasaray
#Bodo/Glimt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar