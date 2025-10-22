Okan Buruk'tan Bodo galibiyeti sonrası protesto açıklaması: Taraftarlara çağrı yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.





Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un Bodo/Glimt galibiyeti sonrası açıklamaları şu şekilde;

'Daha çok gol bulabilirdik'

"Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik."





'Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün'

"İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün."





'Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde'

"Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim."





'Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim'

"Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim."















