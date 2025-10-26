Okan Buruk'tan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe maçını örnek gösterdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar'

"Göztepe bu ligin en dinamik takımlarından biri. Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Çok fazla uzun top, ikinci top, geçiş hücumu... Her taç atışı... Uzun taç atıyorlar. Duran topları, kaleci atışları uzun. Bazen maçın oynanmadığı yerler de oluyor. Ancak, onun yanında bunu çok iyi oynuyorlar. İkinci topu oynuyorlar. Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar."

'Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar'

"Maça önde baskıyla başladılar, bunu bekliyorduk. Efkan'ı da araya baskıya götürdüler. 1-0 geriye düştük. Devamında 1-1'i yakaladık. Oyuna daha net girdik. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar. Açtık, 2-1 ve 3-1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. 3 gol yemişlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde."

'100. galibiyeti onlara armağan ediyorum'

"120 maçta 100 galibiyet oldu. Ben tabii ki teknik adam olarak başındayım ama aslolan Galatasaray. Bu Galatasaray'ın başarısı. Futbolcularla beraber önemli emek veriyoruz ama hayatımızda bizi hep destekleyen taraftarımız var. 100. galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onlarla başarıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz istediğimiz bir kadro kurdu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Daha nice 100 galibiyetler diyelim. Avrupa'da da iyi yoldayız. Çok odaklandık. En büyük pay oyuncularımızın. Benim 3.5 senem oldu. Başından beri olan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."







