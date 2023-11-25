Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Galatasaray, Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası teknik direktör basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Bugün biraz kırdık'

"Bize yakışan bir oyun. Sonlandırmada problem yaşıyoruz diye çok fazla söylemiştik, bunu bugün biraz kırdık. Kadrodaki değişikliklerin hepsi benim açımdan olumlu mesaj verdi"





Davinson'un sakatlığı

"Sakatlıkları değerlendireceğiz. MR'ı çekilecek. İnşallah önemli bir şey yoktur, bir sonraki maça yetişir. Abdülkerim'in maça yetişeceğini düşünüyorum. Bugün de zorlasak oynatabilirdik. Ama olmayacağı senaryoda Victor ve Kaan var. 2 tane stoperimiz var. Orta sahada da 4 tane önemli oyuncumuz var"

Davinson Sanchez





'Türkiye, Icardi'yi çok seviyor'

"Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için fedakarlık yapıyor. Galatasaray, Icardi'yi seviyor. Türkiye, Icardi'yi çok seviyor. Icardi bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Burada çok mutlu. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberlere çok fazla değerlendirmiyorum. Ayrıca daha Kasım ayındayız"





'Manchester United maçında hedefimiz kazanmak'

"Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak"















