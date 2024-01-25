Okan Buruk'tan Sacha Boey mesajı: 'Bizi etkiliyor'

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.





Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'1-0'dan sonra acele kararlar verdik'

"Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük"

'Kararı yönetimimiz verecek'

"Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim teknik direktör olarak. Elbette kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse kararı yönetimimiz verecek. Sacha Boey'in oynamaması bizi etkiliyor. Abdülkerim'in sakatlığı var. Sergio henüz dönmedi"





'Bizim için daha iyi olacak'

"Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada. Bu bizim için daha iyi olacak"















