Okan Buruk'un yıkım planı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt deplasmanında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ince eleyip sık dokuyor. ‘Avrupa’da başarı’ mottosuyla yüksek bir bütçeli kuran sarıkırmızılı kulüp, Devler Ligi’nde üst turları hedeflerken; Buruk, ilk maçtan itibaren puanları toplamanın hesaplarını yapıyor. Eintracht Frankfurt maçı için özel hazırlık yapan deneyimli çalıştırıcı, Alman ekibinin bu sezon çıktığı tüm karşılaşmaları incelemeye aldı. Bundesliga’da çıktığı 3 maçın 2’sini kazanan Frankfurt ekibi, bir tek son maçta Bayer Leverkusen’e 3-1 yenildi. Okan Buruk da bu karşılaşmadan Eintracht Frankfurt’un artı ve eksi yönlerini çıkarttı.