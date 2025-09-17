Okan Buruk'un yıkım planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Devler Ligi’nde yarın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacakları maça özel olarak hazırlandı. Bundesliga’da Leverkusen’e duran toplarla yenilen Frankfurt’u yakın takibe alan başarılı çalıştırıcı, taktiğini rakibin zaafları üzerine kurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt deplasmanında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ince eleyip sık dokuyor. ‘Avrupa’da başarı’ mottosuyla yüksek bir bütçeli kuran sarıkırmızılı kulüp, Devler Ligi’nde üst turları hedeflerken; Buruk, ilk maçtan itibaren puanları toplamanın hesaplarını yapıyor. Eintracht Frankfurt maçı için özel hazırlık yapan deneyimli çalıştırıcı, Alman ekibinin bu sezon çıktığı tüm karşılaşmaları incelemeye aldı. Bundesliga’da çıktığı 3 maçın 2’sini kazanan Frankfurt ekibi, bir tek son maçta Bayer Leverkusen’e 3-1 yenildi. Okan Buruk da bu karşılaşmadan Eintracht Frankfurt’un artı ve eksi yönlerini çıkarttı.
DURAN TOP VE GEÇİŞ OYUNU
Alman ekibi, Bayer Leverkusen karşısında ağlarında gördüğü 3 golü de duran toplardan yedi. Eintracht Frankfurt’un iki serbest vuruş ve bir penaltıyla mücadeleyi kaybetmesini fırsat bilen Okan Buruk, bu konularda oyuncularına özel çalışma yaptırdı. Bir diğer yandan Frankfurt ekibi, atağa çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde birçok tehlike gördü. Bu sebeple Okan Buruk, oyuncularını geçiş oyununa hazırladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Eintracht Frankfurt’un üçüncü bölgede baskı kurduğu anlarda uzun paslar ve hızlı oyuncularla defans arkasına sarkmaya çalışacak.