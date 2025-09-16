Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a İtalyan hakem

Galatasaray'a İtalyan hakem

11:5716/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Marco Guida, 2014'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.
Marco Guida, 2014'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.


Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.


Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Marco Guida
#Eintracht Frankfurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN AÇIKLAMALARI: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?