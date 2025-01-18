Ole Gunnar Solskjaer Tüpraş Stadyumu'nda

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti.
Maça dakikalar kala kendisine ayrılan locaya gelen Norveçli çalıştırıcı, yardımıcısı Moe ile birlikte taraftarları selamladı.
Beşiktaş Kulübü, Solskjaer için yarın saat 14.00'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.