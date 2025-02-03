Oleksandr Zubkov resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u 4.5 yıllık kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Shaktar Donestk forması giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
İmza sonrası açıklamalarda bulunun Zubkov, "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Oleksandr Zubkov, Shaktar Donestk'te bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.