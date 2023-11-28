Omar Colley atıyor Beşiktaş kaybetmiyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı stoper Omar Colley, skor katkısı vermeye devam ediyor. Ligdeki son karşılaşmada Samsunspor'u yendikleri maçta ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Gambiyalı oyuncu, 1-1 biten Pendikspor maçı ile 2-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da gol atmıştı.