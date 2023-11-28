|
Spor

Omar Colley atıyor Beşiktaş kaybetmiyor

Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, son lig maçında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın 6 dakika kala ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Siyah-beyazlılar, Colley'in gol attığı maçlarda yenilmezken hanesine 7 puan yazdırdı.

09:49 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:51 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Omar Colley

Omar Colley

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı stoper Omar Colley, skor katkısı vermeye devam ediyor. Ligdeki son karşılaşmada Samsunspor'u yendikleri maçta ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.


31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Gambiyalı oyuncu, 1-1 biten Pendikspor maçı ile 2-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da gol atmıştı.


Siyah-beyazlılar, Colley'in gol attığı maçlarda yenilmezken hanesine 7 puan yazdırdı.


Gambiyalı oyuncu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta da gol atmış, siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.






#Beşiktaş
#Omar Colley
#Gol
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Newcastle'ı konuk ediyor