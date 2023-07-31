Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye dönüyor: İşte yeni takımı

Volkan Demirel - Ömer Faruk Beyaz
1 Temmuz 2021'de Fenerbahçe'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri dönüyor. Almanya'da beklentileri karşılayamayan 19 yaşındaki futbolcunun Hatayspor ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Hatay yerel basınından Mustafa Dilek'in aktardığı habere göre; kiralık olarak takıma katılacak Ömer Faruk, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı dönemden tanıdığı Ömer Faruk Beyaz'ın transferini özellikle istediği aktarıldı.