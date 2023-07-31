|
Spor

Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye dönüyor: İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık transferi için Stuttgart ile anlaşma sağladığı bildirildi.

11:47 . 31/07/2023 Pazartesi
Diğer
Volkan Demirel - Ömer Faruk Beyaz

Volkan Demirel - Ömer Faruk Beyaz

1 Temmuz 2021'de Fenerbahçe'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri dönüyor. Almanya'da beklentileri karşılayamayan 19 yaşındaki futbolcunun Hatayspor ile anlaşma sağladığı belirtildi.


Hatay yerel basınından Mustafa Dilek'in aktardığı habere göre; kiralık olarak takıma katılacak Ömer Faruk, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imzayı atacak.


Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı dönemden tanıdığı Ömer Faruk Beyaz'ın transferini özellikle istediği aktarıldı.







#Süper Lig
#Hatayspor
#Ömer Faruk Beyaz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS 2. ek tercihler nasıl yapılacak?