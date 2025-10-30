Önce Trabzon sonra Ajax

Süper Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esen Galatasaray, 5 gün içinde iki kritik sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Cumartesi akşamı Süper Lig’deki takipçisi Trabzonspor’u konuk edecek, ardından haftaya çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig’de şampiyonluk hedefini sürdüren, Avrupa’da ise çeyrek final hayali kuran teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının tüm odağını önce Trabzonspor maçına çevirdi. Başarılı teknik adam, Ajax sınavına ilişkin tüm planlamayı derbi sonrasına bıraktı.





KADRO DEĞİŞMEYECEK

Bordo-mavililerin analizine başlayan Buruk’un, son haftalarda Bodo/Glimt ve Göztepe karşısında sahaya sürdüğü kadroda büyük değişiklik yapması beklenmiyor. Cezalı ya da sakat oyuncular hariç kadro aynı şekilde sahaya sürülecek. Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da cezalı Sanchez ve tedavisi süren İlkay dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Singo’nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.





OSİMHEN BAŞROL

Okan Buruk’un planında en önemli isim Victor Osimhen olacak. Son haftalarda fırtına gibi esen Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da başrol olacak. Ön alanda yaptığı presle rakip defansı hataya zorlayan Osimhen, iki kritik maçta da savunma oyuncularını sonuna kadar zorlayacak.



