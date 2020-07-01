Galatasaray’a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Henry Onyekuru için Monaco Kulübü ile Galatasaray pazarlığa oturdu. Gelecek sezon için kadro planlaması yapan ve 11 futbolcusu ile yollarını ayıran Monaco, Nijeryalı futbolcuyu da satmak istiyor. Fransız basını, Onyekuru için Galatasaray ile Monaco arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı. Galatasaray ise 23 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralamak istiyor. Finansal Fair Play kapsamında UEFA ile yaptığı anlaşma neticesinde transfer bilançosunda eksiye düşemeyen ve transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, bonservis ücreti ödemek istemiyor. Monaco ise 13,5 milyon Euro ödeyerek aldığı Onyekuru’yu bonservisiyle birlikte vermenin planlarını yapıyor. Bu kapsamda pazarlıklar hızla sürerken, Onyekuru, gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istediğini menajerine ve Monaco’ya iletti. Transferi konusunda Fransız ekibinden kolaylık isteyen 23 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerine İstanbul’da devam etmenin yolunu arıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıkan Onyekuru, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2018-2019 sezonunda da Galatasaray forması giyen Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 31 lig maçında gösterdiği 14 gol ve 5 asistlik performansla şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

Gerekeni yapıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, haksızlıklara karşı suskun kalınmadığını ve gereken reaksiyonun anında verildiğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleri ile Türk Telekom Stadı’nda bir toplantı yapan Cengiz, öncesinde GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Geçirdiği tedavi sürecinde hiçbir zaman yönetimden kopmadığını söyleyen Cengiz, “Galatasaray da bizim namusumuzdur. Bu mücadeleyi her şartta yürütürüz. Galatasaray, dev yürüyen bir mekanizmadır. Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray’ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımızı inanıyoruz. Taraftarımız umudunu yitirmesin. Onların dualarıyla devam ediyoruz. Kenetlenmemiz, birlik olmamız, el birliği ile mücadele etmemiz gereken noktada, yok hakeme bir şey demedin, Ali’ye Veli’ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. Camiamız rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Menajerlere en çok ödeyen kulüp G.Saray

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyururken, Galatasaray, en yüksek menajer harcaması yapan takım oldu. Süper Lig’den 9 takımın menajerlere ödediği rakamlar şöyle: Y.Malatya: 25 bin Euro. Ç.Rize: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin Euro, 48 bin dolar. F.Bahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 Euro. Antalya: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin Euro. G.Saray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 Euro. Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 Euro. Konya: 54 bin TL. Trabzon: 258 bin 510 lira, 660 bin Euro. Denizli: 118 bin lira, 205 bin Euro.