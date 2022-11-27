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Taraftarları taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüs, kaza yaptı. Kazada taraftarlardan 1'i hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmaniyesporlu taraftarları taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Osmaniyesporlu taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için, yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'ya bağlı Gölmarmara ilçesinde kaza geçirdiği öğrenildi.

Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T.'nin kullandığı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

  • Bir kişi hayatını kaybetti
  • Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, bir kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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