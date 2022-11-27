Taraftarları taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için, yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'ya bağlı Gölmarmara ilçesinde kaza geçirdiği öğrenildi.
Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T.'nin kullandığı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.
- Bir kişi hayatını kaybetti
- Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, bir kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyespor FK taraftarına Allah'tan rahmet, camiaya başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.
Kazada hayatını kaybeden Osmaniyespor FK taraftarına Allah'tan rahmet, camiaya başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.— TFF (@TFF_Org) November 27, 2022