Taraftarları taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüs, kaza yaptı. Kazada taraftarlardan 1'i hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

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