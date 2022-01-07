Ozan Tufan geri dönüyor

İngiliz basını, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralan Ozan Tufan’ın geleceği ile ilgili kararı duyurdu. BBC’nin haberine göre, Premier Lig ekibi, Ozan Tufan’ın yerine alacağı oyuncuyu bile belirledi.
Haberde; Watford'un Belçika’nın Eupen takımında oynayan Edo Kayembe’yi kadrosuna katmak istediği bildirildi.
İngiliz kulübünün, Fenerbahçe’den Ozan’ı geri almasını talep edeceği, kabul edilmezse milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi.