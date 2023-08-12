Ozan Tufan'dan hatt-rick

Hull City evinde 4-2 kazandı.
İngiltere Championship'te ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi.
Hull City kendi evinde Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 45+5, 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan, 85. dakikada ise Aaron Connolly'nin attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.
Sheffield Wednesday'in golleri, 36. dakikada Juan Delgado ve 90+4. dakikada Michael John Smith'ten geldi.
Hull City bu sezon ki ilk galibiyetini aldı.