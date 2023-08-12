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Spor

Ozan Tufan'dan hatt-rick

Milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'nin Sheffield Wednesday maçında hatt-rick yaptı.

18:40 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hull City evinde 4-2 kazandı.

Hull City evinde 4-2 kazandı.

İngiltere Championship'te ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi.


Hull City kendi evinde Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etti.


Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 45+5, 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan, 85. dakikada ise Aaron Connolly'nin attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.


Sheffield Wednesday'in golleri, 36. dakikada Juan Delgado ve 90+4. dakikada Michael John Smith'ten geldi.


Hull City bu sezon ki ilk galibiyetini aldı.


Ozan Tufan'dan hattrick



#Ozan Tufan
#Hull City
#Hattrick
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