Ozan Tufan'dan hatt-rick

Hull City kendi evinde Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 45+5, 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan, 85. dakikada ise Aaron Connolly'nin attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.