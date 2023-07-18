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Spor

ÖZET | Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory: 4-0

Beşiktaş hazırlık maçında Mezokövesd takımını farklı mağlup etti. Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:57 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory

Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya geldi.


Mücadele 4-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.


Maçta goller; 16. dakikada Aboubakar, 19. ve 27. dakikalarda Muleka ve 62. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.


Augsburg maçı yarım kalmıştı

Siyah beyazlılar Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.


Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.



#Beşiktaş
#Mezökövesd -Zsory
#Hazırlık maçı
1 saat önce
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