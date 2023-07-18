ÖZET | Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory: 4-0

Beşiktaş-Mezökövesd-Zsory
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd Zsory takımıyla karşı karşıya geldi.
Mücadele 4-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 16. dakikada Aboubakar, 19. ve 27. dakikalarda Muleka ve 62. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Augsburg maçı yarım kalmıştı
Siyah beyazlılar Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.
Beşiktaş, Almanya'daki üçüncü hazırlık maçını ise 21 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Strasbourg takımıyla oynayacak.