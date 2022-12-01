ÖZET | Kosta Rika - Almanya: 2-4

Dünya Kupası E grubu üçüncü ve son maçında Kosta Rika-Almanya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta Almanya 4-2 kazandı. Fakat bu skor Almanlara yetmedi ve turnuvaya veda ettiler.

Grubun aynı saatte oynanan maçında Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan bu iki takım çıkarak son 16 turuna kaldı.

Almanya bugüne kadar Kosta Rika'ya rakip olduğu tek maça 2006 Dünya Kupası'nın açılışında çıkmış, o karşılaşmada da sahadan 4-2 galip ayrılmıştı.

Kosta Rika-Almanya maç özeti

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SPOR ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0