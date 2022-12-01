Spor ÖZET | Kosta Rika - Almanya 2-4
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Kosta Rika - Almanya: 2-4

Dünya Kupası E grubu üçüncü maçlarında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geldi. Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle geçilen ilk yarının ardından Kosta Rika ikinci yarıda maçı çevirerek 2-1 öne geçti. Kıran kırana geçen maçta son bölümde Almanya tekrar maçı çevirdi ve 4-2 kazandı. Fakat bu galibiyet Almanlara yetmedi ve turnuvaya veda etti. Maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Kosta Rika-Almanya: 2-4 özet ve goller, maç özeti izle
ÖZET | Kosta Rika-Almanya 2-4 maç özeti

Dünya Kupası E grubu üçüncü ve son maçında Kosta Rika-Almanya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta Almanya 4-2 kazandı. Fakat bu skor Almanlara yetmedi ve turnuvaya veda ettiler.

Grubun aynı saatte oynanan maçında Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan bu iki takım çıkarak son 16 turuna kaldı.

  • Almanya bugüne kadar Kosta Rika'ya rakip olduğu tek maça 2006 Dünya Kupası'nın açılışında çıkmış, o karşılaşmada da sahadan 4-2 galip ayrılmıştı.

Kosta Rika-Almanya maç özeti

Kosta Rika-Almanya maç özeti izlemek için tıklayınız...

ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0
SPOR
ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0

Kanada-Fas: 1-2
SPOR
Kanada-Fas: 1-2

Dünya Kupasında Japon fırtınası

Dünya Kupası'nda
Japon fırtınası

Almanya ve İspanya'nın olduğu grubu lider tamamladılar.
Şükür secdesi

Şükür secdesi

​Dünya Kupası'nda verdikleri görüntüyle gündem oldular.
Tarihi başarı

Tarihi başarı

Fas lider olarak adını son 16'ya yazdırdı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Çılgına döndü

Çılgına döndü

Dünyaları kaçırdığı maçın ardından yedek kulübesine yumruk attı.
Favori <br>eve dönüyor

Favori
eve dönüyor

​Hırvatistan üst tura yükseldi, Belçika veda etti.
Yoğun ödem <br>ve travma

Yoğun ödem
ve travma

Fenerbahçe'den Pedro'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama.
Olaylı derbinin <br>cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.
'Maç tekrar edilsin'

'Maç tekrar edilsin'

​Altay Kulübü'nden sürpriz talep.
Galatasaray Barcelonalı <br>yıldızın peşinde

Galatasaray Barcelonalı
yıldızın peşinde

​Galatasaray, Barcelonalı sol bek oyunucusu Alonso'yu istiyor.
'Teklif gelen<br> oyuncumuz yok'

'Teklif gelen
oyuncumuz yok'

​Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
'Şampiyon olmak istiyoruz'

'Şampiyon olmak istiyoruz'

​Sacha Boey, Galatasaray'daki performansını ve ligdeki durumlarını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.