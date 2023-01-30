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Simeone, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 8 gol attı.
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi. Napoli'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.
Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.