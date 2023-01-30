|
Spor

ÖZET | Napoli-Roma: 2-1

İtalya Serie A Ligi'nde lider Napoli sahasında Roma'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:17 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Simeone, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 8 gol attı.

Simeone, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 8 gol attı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.


Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.


Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi. Napoli'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.


Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.


  • Roma ise ligde bu sezon 5. mağlubiyetini Napoli karşısında aldı ve 37 puanla 6. sırada yer buldu.


Napoli-Roma 2-1 maç özeti izle




#Napoli
#Roma
#Serie A
#Maç Özeti
2 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Napoli-Roma: 2-1
Pakistan'da camide patlama: 70 kişi yaralandı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine saldırdı
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bir ambargosu daha boşa çıktı: Milli fırkateyn TCG İstanbul'da kullanılacak
Güneş'in şifresi forma adaleti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.