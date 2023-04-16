Ev sahibi, maçın 33. dakikasında Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle farkı bire düşürdü. İkinci yarıda maç 2-1 devam ederken, Arsenal 52. dakikada Bukayo Saka ile penaltı atışından da yararlanamadı. Kaçan penaltıdan iki dakika sonra 54. dakikada Jarrod Bowen ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.