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Spor

ÖZET | West Ham-Arsenal: 2-2

İngiltere Premier Ligi'nde 31. haftada lider Arsenal, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kalarak yara aldı. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:40 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arsenal, Premier Lig'de iki maçtır kazanamıyor.

Arsenal, Premier Lig'de iki maçtır kazanamıyor.

Premier Lig'de lider Arsenal, ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçtiği maçta West Ham United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.


Ligin 31. hafta mücadelesine hızlı başlayan Arsenal, West Ham United karşısında 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın golleri ile 2-0 öne geçti.


Ev sahibi, maçın 33. dakikasında Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle farkı bire düşürdü. İkinci yarıda maç 2-1 devam ederken, Arsenal 52. dakikada Bukayo Saka ile penaltı atışından da yararlanamadı. Kaçan penaltıdan iki dakika sonra 54. dakikada Jarrod Bowen ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.


Bu sonuçla Arsenal, 74 puanla zirvede yer almasına rağmen bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4 oldu.


West Ham United-Arsenal 2-2 maç özeti izle




#Premier Lig
#Arsenal
#West Ham United
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