Arsenal, Premier Lig'de iki maçtır kazanamıyor.
Premier Lig'de lider Arsenal, ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçtiği maçta West Ham United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Ligin 31. hafta mücadelesine hızlı başlayan Arsenal, West Ham United karşısında 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın golleri ile 2-0 öne geçti.
Ev sahibi, maçın 33. dakikasında Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle farkı bire düşürdü. İkinci yarıda maç 2-1 devam ederken, Arsenal 52. dakikada Bukayo Saka ile penaltı atışından da yararlanamadı. Kaçan penaltıdan iki dakika sonra 54. dakikada Jarrod Bowen ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Arsenal, 74 puanla zirvede yer almasına rağmen bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4 oldu.