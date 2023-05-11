Paixao yine krallığa koşuyor

Altay, ilk hedef olarak belirlediği ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Siyah-beyazlılardaki şimdiki hedef ise 19 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Marco Paixao’nun sezonu gol kralı olarak tamamlaması.

Bu sezon ligde kaydettiği 19 golle takımının skor yükünü çeken Marco Paixao, daha önce siyah-beyazlı formayla 3 kez üst üste gol krallığı sevinci yaşamıştı. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon da gol kralı olup dördüncü kez bu başarıyı yaşamak istiyor.