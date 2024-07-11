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Spor

Palhinha Bayern'de

Alman temsilcisi Bayern Münih, Fulham’dan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Palhinha’yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

11:50 - 11/07/2024 Perşembe
IHA
Palhinha, kendisi için özel olarak hazırlanan formayla poz verdi.
Palhinha, kendisi için özel olarak hazırlanan formayla poz verdi.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.


Bavyera temsilcisi, son olarak İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen Portekizli futbolcu Joao Palhinha’yı renklerine bağladı. Konuya ilişkin kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2028’e kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


İmzaların atılmasının ardından Bayern Münih’in resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Palhinha, "Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Şu anda Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Benim için gerçekleşen bir rüya ve bundan çok gurur duyuyorum. Allianz Arena’daki atmosferi ve taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern ile başarı elde etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.


Geçen sezon Fulham formasıyla tüm kulvarlarda 39 müsabakaya çıkan Palhinha, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.








#Bayern Münih
#Fulham
#Joao Palhinha
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