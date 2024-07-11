Palhinha Bayern'de

İmzaların atılmasının ardından Bayern Münih’in resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Palhinha, "Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Şu anda Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Benim için gerçekleşen bir rüya ve bundan çok gurur duyuyorum. Allianz Arena’daki atmosferi ve taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern ile başarı elde etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.