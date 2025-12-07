Paulo Fonseca 9 ay sonra takımın başında olacak

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025’te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025’te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, bugün TSİ 22.45’te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alacak.
52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1’de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.