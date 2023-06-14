Pedro İtalya'ya dönüyor Rossi'ye teklifler var Osayi yerine Mert formülü

Sarı-lacivertli de Pedro ve temsilcileriyle görüşerek takımdaki geleceğini değerlendirdi. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Joao Pedro, menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.





Cagliari'den geçen sezon başında 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, 7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Torino'nun Pedro için 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, pazarlıkların devam ettiği belirtildi.





Pedro geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 28 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.





Rossi için pazarlık var





Fenerbahçe'nin 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı ve 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Diego Rossi'ye Brezilya ve ülkesi Uruguay'dan transfer teklifleri olduğu belirtildi.





Flamengo, Corinthians ve Palmeiras kulüplerinin 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek istediği öne sürüldü. İtalyan ekibi Bologna da Rossi için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertli kulübün ise Rossi için en az 7 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.





Mert Müldür için 3 milyon Euro





Yeni sezonda Osayi-Samuel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor.





Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Sassuolo da gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Mert için Sassuolo ile temasa geçen Fenerbahçe, İtalyan kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Teklife sıcak bakan Mert de Fenerbahçe'de oynamak istiyor.



