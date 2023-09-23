|
Spor

ÖZET | Pendikspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Süper Lig'in 6.haftasında Pendikspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor-Fatih Karagümrük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:01 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Pendikspor-Fatih Karagümrük

Pendikspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 6.haftasında Pendikspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor-Fatih Karagümrük maç özeti

17. dakikada Oscar Romero paslaşarak kullandığı korner sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Dituro’dan seken topa Berkay Sülüngöz’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti, VAR’da yapılan inceleme neticesinde ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada sol taraftan Sequeira’nın pasında topla buluşan Endri Çekiçi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprasında topla buluşan Lasagna’nın şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ taraftan atılan uzun topta Sequiera, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalması neticesinde Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero’nun kalecinin soluna yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


#Süper Lig
#Pendikspor
#Fatih Karagümrük
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti