Pendikspor-Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 6.haftasında Pendikspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Pendikspor-Fatih Karagümrük maç özeti
17. dakikada Oscar Romero paslaşarak kullandığı korner sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Dituro’dan seken topa Berkay Sülüngöz’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti, VAR’da yapılan inceleme neticesinde ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
32. dakikada sol taraftan Sequeira’nın pasında topla buluşan Endri Çekiçi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprasında topla buluşan Lasagna’nın şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
45+1. dakikada sağ taraftan atılan uzun topta Sequiera, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalması neticesinde Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltıya hükmetti.
45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero’nun kalecinin soluna yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0