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Peru'daki maçta inanılmaz anlar! Hakem antrenöre uçan tekme attı

Peru'daki maçta inanılmaz anlar! Hakem antrenöre uçan tekme attı

17:2931/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakemin uçan tekmesi sosyal medyada gündem oldu.
Hakemin uçan tekmesi sosyal medyada gündem oldu.

Peru Kupası'nda oynanan Sport Huaquillas-Magdalena CEDEC maçında hakem, kendisine su şişesiyle saldırmaya gelen Magdalena takımının teknik ekibinden bir kişiye tekme attı. Hakemin bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu.

Peru Kupası'nda oynanan Sport Huaquillas-Magdalena CEDEC mücadelesi dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında Magdalena takımından bir oyuncuya kırmızı kart göstermek için elini cebine atan hakem Luis Alegre, kendisine doğru elinde su şişesiyle koşarak gelen teknik ekipten bir kişiye uçan tekme attı.


Antrenör, tekmenin etkisiyle yere düşerken saha bir anda karıştı. İşte o anlar...


#Peru
#Sport Huaquillas
#Magdalena

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