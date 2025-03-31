Peru'daki maçta inanılmaz anlar! Hakem antrenöre uçan tekme attı

Peru Kupası'nda oynanan Sport Huaquillas-Magdalena CEDEC mücadelesi dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında Magdalena takımından bir oyuncuya kırmızı kart göstermek için elini cebine atan hakem Luis Alegre, kendisine doğru elinde su şişesiyle koşarak gelen teknik ekipten bir kişiye uçan tekme attı.