PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.