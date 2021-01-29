Spor Liverpool Tottenhama patladı (ÖZET)
PREMİER LİG

Premier Lig: Tottenham Liverpool maç özeti ve gollerini izle

Liverpool Tottenham'a patladı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi. Jurgen Kloop'un takımı bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Tottenham Hotspur-Liverpool maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Liverpool takımının gol sevinci
Liverpool takımının gol sevinci

Liverpool, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk olduğu Tottenham'a karşı 45+4. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un öğrencileri 47. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı golle farkı 2 yaparken, Londra temsilcisi Tottenham, Pierre Hojbjerg'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

Liverpool, 65. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Tottenham-Liverpool maç özeti;

  • Bu sonuçla Liverpool, 37 puanla ligde 4. sıraya yükselirken, Tottenham 33 puanla 6. sırada yer aldı.

Manchester United lig sonuncusuna mağlup oldu
SPOR
Manchester United lig sonuncusuna mağlup oldu

Abone Ol Google News
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
Çinli üreticiden temassız şarj

Çinli üreticiden temassız şarj

​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.
Taksim Camiinde sona doğru: Dış cephe tamam

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
30 kilo<br>altınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.