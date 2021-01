Liverpool Tottenham'a patladı (ÖZET)

Liverpool, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk olduğu Tottenham'a karşı 45+4. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un öğrencileri 47. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı golle farkı 2 yaparken, Londra temsilcisi Tottenham, Pierre Hojbjerg'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

Liverpool, 65. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Tottenham-Liverpool maç özeti;

Bu sonuçla Liverpool, 37 puanla ligde 4. sıraya yükselirken, Tottenham 33 puanla 6. sırada yer aldı.