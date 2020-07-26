PREMİER LİG

Premier Lig'de dramatik son: Çağlar Söyüncü Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in son haftasında kritik maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Manchester United'a yenildi ve Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. Bununla birlikte ligden düşen takımlar da kesinleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü, gördüğü kırmızı kart sebebiyle Premier Lig'de 3 maç ceza almıştı.

Çağlar Söyüncü, gördüğü kırmızı kart sebebiyle Premier Lig'de 3 maç ceza almıştı.

Fotoğraf: ANDREW COULDRIDGE

İngiltere Premier Lig'in son haftasında kritik maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Manchester United'a yenildi ve Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. Bununla birlikte ligden düşen takımlar da kesinleşti.

Premier Lig'de önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gidecek 4 takım belli oldu;

1-Liverpool

2-Man. City

3-Man. United

4-Chelsea

Premier Lig'den düşen takımlar;

18 - Watford - 34 p

19 - Bournemouth - 34 p

20 - Norwich City - 21 p



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