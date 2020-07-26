Premier Lig'de dramatik son: Çağlar Söyüncü Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in son haftasında kritik maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Manchester United'a yenildi ve Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. Bununla birlikte ligden düşen takımlar da kesinleşti.
Premier Lig'de önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gidecek 4 takım belli oldu;
1-Liverpool
2-Man. City
3-Man. United
4-Chelsea
Premier Lig'den düşen takımlar;
18 - Watford - 34 p
19 - Bournemouth - 34 p
20 - Norwich City - 21 p
Premier Lig'in ilk 4'ü pic.twitter.com/hkcbe2ej7z
Premier Lig'in ilk 4'ü pic.twitter.com/hkcbe2ej7z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 26, 2020
Yorum