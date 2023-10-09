Premier Lig'de Tottenham rüzgarı

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede Luton Town’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou’nun takımı, Manchester City’nin puan kaybetmesinin ardından 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla liderliğe yükseldi. Kuzey Londra temsilcisi, böylelikle 427 gün sonra tekrardan ligde ilk sırayı aldı.





Tottenham, 7. kez Premier Lig’de lider





Tottenham, daha önce sezon içerisinde 6 kez ilk sırada yer almış ve bunların 5’i sadece bir hafta sürmüştü. İngiliz temsilcisi, tarihinde tek uzun süreli liderliğini 2020-2021 sezonunda 9. ve 12. haftalar arasında yaşadı.





Heung-min Son takımın en golcüsü





Tottenham’ın Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta attığı 6 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Öte yandan sezon başında takıma katılan James Maddison da 2 gol ve 5 asistle Son ile birlikte Tottenham’ın skor yükünü çeken oyuncuların başında geliyor.













Ange Postecoglou’dan iyi bir sezon başlangıcı





Sezon başında takımın başına geçen Avusturalyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde İngiliz ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Celtic ile farklı kulvarlarda 5 şampiyonluk yaşarken, Avustralya Milli Takımı’yla da Asya şampiyonu oldu.















