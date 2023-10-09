|
Spor

Premier Lig'de Tottenham rüzgarı

Tottenham, İngiltere Premier Lig’de ilk 8 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla averajla zirveye yükseldi. Kuzey Londra ekibi, tam 427 gün sonra ligde liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

16:23 . 9/10/2023 Pazartesi
IHA
Ange Postecoglou yönetiminde liderliği aldılar.

Ange Postecoglou yönetiminde liderliği aldılar.

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede Luton Town’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou’nun takımı, Manchester City’nin puan kaybetmesinin ardından 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla liderliğe yükseldi. Kuzey Londra temsilcisi, böylelikle 427 gün sonra tekrardan ligde ilk sırayı aldı.


Tottenham, 7. kez Premier Lig’de lider

Tottenham, daha önce sezon içerisinde 6 kez ilk sırada yer almış ve bunların 5’i sadece bir hafta sürmüştü. İngiliz temsilcisi, tarihinde tek uzun süreli liderliğini 2020-2021 sezonunda 9. ve 12. haftalar arasında yaşadı.


Heung-min Son takımın en golcüsü

Tottenham’ın Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta attığı 6 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Öte yandan sezon başında takıma katılan James Maddison da 2 gol ve 5 asistle Son ile birlikte Tottenham’ın skor yükünü çeken oyuncuların başında geliyor.




Ange Postecoglou’dan iyi bir sezon başlangıcı

Sezon başında takımın başına geçen Avusturalyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde İngiliz ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Celtic ile farklı kulvarlarda 5 şampiyonluk yaşarken, Avustralya Milli Takımı’yla da Asya şampiyonu oldu.





#Premier Lig
#Tottenham
#Heung-min Son
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail-Lübnan sınırı bir hayli gergin