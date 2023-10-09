Premier Lig'de Tottenham rüzgarı

Ange Postecoglou yönetiminde liderliği aldılar.
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede Luton Town’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou’nun takımı, Manchester City’nin puan kaybetmesinin ardından 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla liderliğe yükseldi. Kuzey Londra temsilcisi, böylelikle 427 gün sonra tekrardan ligde ilk sırayı aldı.
Tottenham, daha önce sezon içerisinde 6 kez ilk sırada yer almış ve bunların 5’i sadece bir hafta sürmüştü. İngiliz temsilcisi, tarihinde tek uzun süreli liderliğini 2020-2021 sezonunda 9. ve 12. haftalar arasında yaşadı.
Tottenham’ın Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta attığı 6 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Öte yandan sezon başında takıma katılan James Maddison da 2 gol ve 5 asistle Son ile birlikte Tottenham’ın skor yükünü çeken oyuncuların başında geliyor.
Sezon başında takımın başına geçen Avusturalyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde İngiliz ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakaladı. 58 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Celtic ile farklı kulvarlarda 5 şampiyonluk yaşarken, Avustralya Milli Takımı’yla da Asya şampiyonu oldu.