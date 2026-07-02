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Premier Lig'in yeni takımı Hull City yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu

Premier Lig'in yeni takımı Hull City yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu

15:552/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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Hull City yeni sezonda Premier Lig'de oynayacak.
Hull City yeni sezonda Premier Lig'de oynayacak.

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı renklerine bağladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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