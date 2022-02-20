Rahman Buğra Çağıran'dan yönetime sitem dolu sözler: "Bunları anlatmaya utanıyorum"

Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luiz Adriano ve 59. dakikada Fernando Martins kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 88. dakikada Rahman Buğra Çağıran attı.

Yönetimi protesto ettiler

Alınan bu yenilginin ardından Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıktı. Malatyaspor bu süreçte, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ayrıca karşılaşmanın hemen başında sarı-kırmızılı oyuncular, maaşlarını alamadıkları için yönetimi protesto etmek için 20 saniye hareketsiz durdu.

"Aklımda argo kelimeler var"

Malatyaspor'un tek golünün sahibi Buğra Çağıran, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu: Çağıran, "Bu zamana kadar içeride kan ağlasak bile dışarıya çok yansıtmadık. Ben de çözemiyorum artık. Aklımda argo kelimeler var. Hafta içi de 2 antrenmana çıkmadık. Kafamız maalesef bu kadarını kaldırabiliyor" ifadelerini kullandı.

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