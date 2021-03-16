Spor Rapid Wien forması giyen Türk yıldızlar Avusturya için oynayacak
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Rapid Wien forması giyen Türk yıldızlar Avusturya için oynayacak

Rapid Wien'de forma giyen Türk futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı için oynayacak. İki futbolcu da Avusturya'nın İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka maçlarının kadrosuna davet edildi.

Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Ercan Kara ve Yusuf Demir
Ercan Kara ve Yusuf Demir

Yakın zamanda Türk Milli Takımı'na alınacağı konuşulan Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın Avusturya Milli Takımı için oynayacağı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre iki futbolcu da Avusturya'nın İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka maçlarının kadrosuna davet edildi. Türkiye'den davet almadıkları belirtilen oyuncuların milli arada Avusturya forması giyecekleri aktarıldı.

Yusuf Demir ve Ercan Kara, Rapid Wien'in en önemli oyuncuları arasında gösteriliyordu. 17 yaşındaki Yusuf Demir geleceğin yıldızı olarak görülürken Ercan Kara da Avusturya'daki gol istatistikleriyle dikkat çekiyordu.

  • Santrfor bölgesinde forma giyen Ercan Kara, bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol atarken, 8 de asist kaydetti. 10 numara bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabilen Yusuf Demir ise 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Menajerler Emre Öztürk ve Sertan Güneş ilk açıklamayı yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptı;

  • "Oyuncularımızın tercih etme şansı olmadı çünkü Milli Takım tarafından bizimle kimse iletişime geçmedi. Avusturya Milli Takımı çok uzun süredir oyuncular için uğraşıyor. Çok fazla görüşme yaptık ve süreç bu şekilde sonuçlandı."


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