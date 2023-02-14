Real Madrid Türkiye için yardım maçı düzenleyecek: Geliri depremzedelere gidecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.





Real Madrid Türkiye için yardım maçı düzenleyecek

Asrın felaketinin ardından, tüm dünya yardım için seferber oldu. İspanya'nın AS gazetesinde yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Madrid, Türkiye için yardım maçı düzenlemeyi planlıyor. Madrid'de düzenlenmesi beklenen karşılaşma için statların uygunluk durumu araştırılıyor.





Guti ve Roberto Carlos da sahada olmak istiyor

Organizasyon için Real Madrid; Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile görüşme yapacak. Ayrıca daha önce hem Real Madrid hem de Türkiye'de forma giymiş olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos'un da maçta yer almak istediği öğrenildi.





Karşılaşmanın bütün gelirleri Türkiye ce Suriye'deki depremzedelere gönderilecek.















