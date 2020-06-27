Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladı

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'in transfer tercihi ortaya çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli sol bekin yeni adresiyle ilgili olarak Rıdvan Dilmen, ses getiren bir iddiada bulundu.

Dilmen, bonservisini eline alacak olan Caner Erkin'in yeni sezonda büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı. Dilmen, Caner Erkin için "Büyük bir sürpriz olmazsa muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Caner Erkin, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Inter'e gitmiş ve aynı transfer dönemi içerisinde Beşiktaş'a kiralanmıştı. Milli futbolcu, transferinin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 4 sene sonra yeniden Fenerbahçe forması giymiş olacak.

Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.Sinan Gümüş de istiyorKadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyorYönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin, 'Fener Ol' kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı(🖇Ajansspor) pic.twitter.com/Bnfrozf0W2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020

Caner Erkin'in futbol kariyeri

Milli futbolcu Caner Erkin, 4 Ekim 1988 tarihinde, Balıkesir Edremit’te dünyaya geldi. Futbol kariyerine, 2001 yılında, amatör olarak Edremit Kolej Spor’da başladı ve 2002 yılında, Vestel Manisaspor’a transfer oldu. 2002-2004 yıllarını, Vestel Manisaspor’un amatör kadrosunda geçirdikten sonra, 2004 yılında takımı ile sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 2004-2005 sezonunda, Manisaspor kadrosu altında 1. ligde top koşturan Erkin'in yıldızı, takımının 2005-2006 sezonunda Turkcell Süper Lig'e çıkması ile parladı. Süper Lig'deki ilk golünü Malatyaspor'a karşı kaydeden Erkin, 2004-2007 yılları arasında Manisaspor forması altında çıktığı 43 lig maçında, toplam 5 gol kaydetti. Caner Erkin, Vestel Manisaspor'dan sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş takımlarının formalarını giydi. Milli futbolcu şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira ve Şenol Güneş gibi teknik direktörler ile çalıştı.