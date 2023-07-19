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Spor

Romain Saiss'le yollar ayrılıyor

Beşiktaş Faslı futbolcunun bonservisi konusunda Al Saad'la anlaşmaya vardı.

18:45 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Romain Saiss

Romain Saiss

Beşiktaş Faslı futbolcunun bonservisi konusunda Al Saad'la anlaşmaya vardı.

Detaylar geliyor..

#Romain Saiss
#Beşiktaş
#Transfer
13 dakika önce
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