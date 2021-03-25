Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda 'maçın adamı' seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu: Burak o nasıl frikikti ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti. Teknik direktör Şenol Güneş'le telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burak Yılmaz'la da diyaloğu izleyenleri gülümsetti.