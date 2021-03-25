Spor Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımında maçın adamı seçildi
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Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda 'maçın adamı' seçildi

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı’nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları ile oynadıkları Dünya Kupası Elemeleri maçında bir de gol kaydetti.

Haber Merkezi AA
Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımında maçın adamı seçildi
Ryan Donk

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak "maçın adamı" seçildi.

Surinam Futbol Federasyonu tarafından "maçın adamı" seçilen kaptan 34 yaşındaki futbolcu, Surinam'ın Cayman Adaları'nı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan futbolcu oldu.

  • Galatasaray Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunu kutladı. Paylaşımda "İlk maç, ilk gol ve maçın adamı! Tebrikler." ifadeleri kullanıldı.

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