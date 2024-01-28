Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferini duyurdu. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.





Sacha Boey kendisi için hazırlanan özel formayla poz verdi.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir."













Bayern Münh, Sacha Boey'un transferini bu fotoğrafla açıkladı:





Süper Lig'in en pahalı transfer satışı





Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.





Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.





🥇Sacha Boey, transfer rekoru kırdı!



*Listeye henüz gerçekleşmeyen bonuslar dahil edilmemiştir. pic.twitter.com/8ejRu9payO — SPOR (@yenisafakspor) January 28, 2024











