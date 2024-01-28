|
Spor

Sacha Boey'un transferi KAP'ta: Rekor gelir

Galatasaray forması giyen Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e transferi tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bu satıştan 30 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus geliri elde edecek.

11:31 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:10 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sacha Boey, Galatasaray formasını 2,5 sezon terletti.
Sacha Boey, Galatasaray formasını 2,5 sezon terletti.

Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferini duyurdu. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.


Sacha Boey kendisi için hazırlanan özel formayla poz verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir."




Bayern Münh, Sacha Boey'un transferini bu fotoğrafla açıkladı:

Süper Lig'in en pahalı transfer satışı

Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.


Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.





#Galatasaray
#Sacha Boey
#Bayern Münih
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairelerine binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları